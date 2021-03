Fisciano: inaugurato il punto vaccinale Presente anche il sindaco Vincenzo Sessa: "Una nuova speranza per la nostra comunità"

Inaugurato a Fisciano il Punto Vaccinale, situato nei locali comunali in via Roma a Fisciano centro. A questo punto, per dare il via ufficiale alla campagna vaccinale si attende solo l’arrivo dei vaccini, che dovrebbe avvenire in questi giorni.

Presenti al taglio del nastro il sindaco di Fisciano, Vincenzo Sessa, i volontari dell’Associazione “La Solidarietà” di Fisciano, che insieme a personale della competente Asl locale, hanno permesso l’allestimento delle sale dove verranno eseguite le inoculazioni del siero anti-covid.

Il centro accoglierà al suo interno i cittadini del territorio comunale e dell’intero Polo Universitario, che saranno convocati dall’Asl seguendo l’ordine di prenotazione sull’apposita piattaforma on-line istituita dalla Regione Campania.

“Gli ambulatori vaccinali – ha sottolineato il Primo Cittadino - allestiti nei locali comunali siti in via Roma e messi a disposizione dell’Asl, sono stati predisposti, in questi giorni, con tutte le attrezzature necessarie, grazie ad un lavoro di squadra che ha visto la collaborazione dell’Associazione “La Solidarità”, nonché di diversi imprenditori del territorio. Le modalità di accesso ed il calendario delle vaccinazioni, ricordo, saranno gestiti direttamente dall’asl, secondo le indicazioni della Regione Campania. Da oggi un nuovo punto di partenza, una nuova speranza per la nostra comunità nella lotta contro questo terribile virus”.

Nel frattempo, il sodalizio di volontariato con sede alla frazione Lancusi di Fisciano ha lanciato un appello per la ricerca di collaboratori intenzionati a offrire il proprio contributo e sostegno per la campagna di vaccinazione ormai in fase di avvio.