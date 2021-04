Angri, vandali danneggiano l'asilo nido: "Subito interventi" Il comune ha a disposizione oltre 27mila euro per i lavori di manutenzione |FOTO

A seguito degli atti vandalici che hanno danneggiato, giovedì scorso, in maniera evidente le aule e le attrezzature dell'asilo nido comunale "Giovanni Paolo II", in viale Europa ad Agri, l’amministrazione comunale: "Intende effettuare subito delle opere di manutenzione per la rifunzionalizzazione delle aree"

Per la realizzazione degli interventi, di cui era già stata fatta richiesta di partecipazione al Fondo Regionale, il comune ha a disposizione 27.295 euro, che verranno adoperati per intervenire presto sulla struttura e restituirla intatta a tutti i bambini che la frequentano.

"Il progetto, in questa fase, tiene conto degli atti vandalici perpetuati ai danni della struttura da parte di ignoti la settimana scorsa, e prevede interventi di manutenzione con la realizzazione di una serie di opere interne, non strutturali, tali da poter adeguare da subito i locali per la rifunzionalizzazione delle aule dell'asilo nido in questione, e precisamente saranno eseguiti i seguenti interventi" Fa sapere il sindaco Cosimo Ferraioli. "In questo caso la manutenzione dell’edificio danneggiato giovedì scorso, risulta essere imprescindibile per la ripresa delle attività e per l’accoglienza dei più piccoli, essendo presenti ad esempio evidenti danni sui muri dovuti all’utilizzo di sostanze infiammabili." Aggiunge la fascia tricolore.

Tra le opere in programma: manutenzione dell'impianto di climatizzazione che serve l'intero plesso, manutenzione dell'impianto di illuminazione delle aule in sostituzione delle attuali plafoniere con nuove lampade a led, acquisto ed installazione dell'impianto di videosorveglianza a protezione dell'intera struttura, opere di manutenzione degli intonaci, opere di manutenzione dell'impianto idrico per l'uso combinato lavatrice/asciugatrice, tinteggiatura di tutti gli ambienti afferenti alla struttura, acquisto di una coppia di lavatrice/asciugatrice ecologiche per la gestione della lavanderia interna a basso impatto ecologico.