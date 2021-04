Castellabate, lavori mai partiti: sindaco chiede chiarimenti "La SP61 e la SPex267 sono ancora in attesa dei lavori di manutenzione annunciati dalla provincia"

Lavori annunciati e mai partiti. Il Sindaco f.f. di Castellabate, Luisa Maiuri, ha inviato ieri, 6 aprile, una missiva all'Amministrazione provinciale di Salerno per richiedere informazioni in merito agli interventi previsti per la messa in sicurezza di due importanti strade che ricadono nel territorio comunale. La SP 61, che collega la frazione costiera di Santa Maria al centro storico di Castellabate capoluogo e la SP ex 267 che collega San Pietro, porta d'ingresso del comune, alla frazione di San Marco, infatti, sono entrambe in attesa di lavori di manutenzione annunciati dalla Provincia, ente che ne detiene la gestione.

Nella lettera si evidenzia l'urgenza della richiesta di conoscere i motivi di tale ritardo e la data prevista di inizio e fine dei lavori, da tempo programmati.

Il Sindaco f.f., Luisa Maiuri, dichiara in merito: "Mi faccio portavoce delle istanze dei cittadini che utilizzano quotidianamente i due tratti viari, essenziali per i collegamenti nel nostro territorio, fiduciosa nella celere risposta del Presidente, Michele Strianese, in quanto si tratta di interventi già da tempo inseriti nella programmazione dei lavori da effettuare".