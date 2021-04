Fisciano, al via le somministrazioni al centro vaccinale "Al fine di evitare che le dosi vadano disperse, verranno create anche liste di riserva"

"La vaccinazione anti-Covid rappresenta uno strumento fondamentale per la lotta al virus in cui l’Amministrazione comunale crede fortemente. A seguito dell'attivazione drive-in dell’USCA, alla frazione Lancusi, per l’effettuazione dei tamponi molecolari, grazie alla volontà del Comune, del Distretto Sanitario 67, dei medici di famiglia e dei volontari dell’Associazione la Solidarietà, di fare fronte comune, abbiamo raggiunto l'ambito obiettivo dell’apertura del Centro vaccinazione anche a Fisciano." A comunicarlo l'amministrazione comunale.

Il centro, sito a Via Roma a Fisciano Capoluogo, dispone di 4 ambulatori, forniti di ogni necessaria attrezzatura medica e di due aree di attesa distinte per chi deve vaccinarsi e per chi si è già vaccinato, vi è inoltre in presidio fisso un'ambulanza per qualsiasi evenienza.

Martedì 13 aprile inizieranno le inoculazioni dei sieri per le persone rientranti nella fascia di età 70- 79, i quali già hanno già avuto comunicazione di quanto detto, dalla piattaforma regionale.

"Il fine è vaccinare quanto più possibile sconfiggendo così il virus. - Aggiungono dal comune - Ringraziamo tutti per l'impegno profuso e ancora una volta i nostri Agenti della Polizia Municipale, i quali hanno dato disponibilità gratuita in caso di necessità ad intervenire a sostegno della struttura vaccinale. Per evitare che le dosi vadano disperse, per la mancata presentazione di alcuni pazienti, verranno create liste di riserva omogenee con le categorie interessate. Occorre in questo momento un'unità di intendi e sforzi, affinché la lotta al virus venga potenziata, al fine di poter tornare quanto prima alla normalità e serenità della nostra vita.