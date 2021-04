Alta Velocità, Italo ferma in Cilento Previste tre fermate: ad Agropoli, Vallo della Lucania e Sapri

L'alta Velocità torna in Cilento. Italo, in vista dell'estate, ha annunciato due treni al giorno che da Milano Centrale ma anche da Bolzano, Verona, Vicenza, Padova, Rovigo, Ferrara, Rho, Torino, Reggio Emilia, Bologna, Firenze, Roma, Napoli e Salerno arriveranno fino a Reggio Calabria passando per "le merviglie del Cilento".

Previste tre fermate: ad Agropoli, Vallo della Lucania e Sapri. In Calabria, invece, sono previsti scali a Scalea, Paola, Lamezia, Vibo Valentia, Rosarno, Villa San Giovanni e Reggio Calabria.