Un nuovo parcheggio per la stazione di Capaccio Roccadaspide La giunta comunale ha approvato la proposta contrattuale con RFI per la concessione delle aree

Un contratto di comodato d’uso gratuito con Rete Ferroviaria Italiana per la realizzazione di un parcheggio pubblico in via Stazione di Capaccio Scalo, in prossimità della stazione ferroviaria di Capaccio Roccadaspide. La giunta comunale di Capaccio Paestum, presieduta dal sindaco Franco Alfieri, ha approvato la proposta contrattuale con RFI per la concessione delle aree, una superficie di 2550 metri quadri.

Il parcheggio, il cui progetto definitivo è già stato approvato, sarà gratuito, a beneficio della cittadinanza e degli utenti dei servizi ferroviari, e fungerà anche da interscambio con il terminal dei bus urbani e interurbani. Sulle aree, inoltre, saranno realizzate diversi spazi verdi e, in linea con le politiche di mobilità sostenibile sposate dall’amministrazione comunale, saranno posizionati degli stalli portabiciclette. Le spese per gli interventi di riqualificazione dell’area saranno a carico del Comune.



"Il parcheggio sarà utile anche per migliorare la regolamentazione del traffico stradale, il suo deflusso da e per il centro urbano di Capaccio Scalo. In questo modo forniamo un altro importante servizio alla Comunità di Capaccio Paestum." Ha commentato il sindaco Franco Alfieri.