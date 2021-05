Usca da Maiori a Tramonti, sindaco Capone: "Grazie a tutti" "La priorità è e resta vaccinare tutti e al più presto"

Oltre 23mila tamponi tra antigenici e molecolari di cui circa 13mila a domicilio. Oltre 10mila vaccini di cui circa 700 a domicilio: questi i numeri resi noti dal sindaco di Maiori, Antonio Capone che, in un messaggio via social, ha voluto ringraziare chi, in prima linea, ha combattuto contro il Covid e ha aiutato al raggiungimento dei risultati.

"A nome mio e dell’intera comunità maiorese voglio esprimere il più sincero ringraziamento alle istituzioni in primis Regione Campania, Capitaneria Di Porto - Guardia Costiera Salerno, Conferenza dei Sindaci della Costa D'Amalfi, ai medici, agli infermieri e al personale amministrativo dell’ASL Salerno e dell’Esercito Italiano, Polizia Locale Costa d'Amalfi e a tutte le forze dell’ordine. Un grazie di cuore alle decine di volontari della Croce Rossa Italiana Comitato Costa Amalfitana, Nucleo Comunale Protezione Civile - Città di Maiori e P.A. Millenium Costa d'Amalfi ODV che hanno reso tutto questo possibile. Grazie al vostro instancabile operato la città di Maiori ha potuto ospitare due centri vaccinali e due Unità Speciali di Continuità Assistenziale gestite rispettivamente dall’Esercito Italiano e dall’Asl di Salerno rendendo un servizio fondamentale ai nostri concittadini e all’intera comunità della Costiera Amalfitana."

Dal 20 Maggio le Usca dell’Asl Salerno e dell’Esercito Italiano si trasferiranno a Tramonti presso la “Casa del Gusto” ed è già attivo in tal senso anche il Presidio Ospedaliero di Castiglione: entrambi daranno manforte sia sul fronte vaccini che su quello dei tamponi. Fino al 31 maggio a Maiori rimarrà attivo il solo centro vaccinale sito a Palazzo Mezzacapo per completare le operazioni di richiamo dei vaccini eseguiti in loco in special modo per gli anziani e le fasce di popolazione più debole.

"La priorità è e resta vaccinare tutti e al più presto. In tal senso molteplici sono le iniziative messe in campo: la piattaforma regionale per le adesioni alla campagna di vaccinazione anti COVID-19 che, da oggi, è stata aperta anche ai cittadini campani della fascia di età 40-44 anni e nelle prossime settimane verrà estesa anche a fasce d’età inferiori. Per le adesioni, il link della piattaforma è https://adesionevaccinazioni.soresa.it; l’iniziativa promossa da ASL e Conferenza dei Sindaci per la vaccinazione del comparto turistico e le attività produttive ad esso collegate, il protocollo nazionale per la realizzazione dei piani aziendali finalizzati all’attivazione di punti straordinari di vaccinazione anti SARS-CoV-2/ Covid-19 nei luoghi di lavoro con cui Asl, Distretto Turistico Costa D’Amalfi e Confindustria Salerno punteranno a mettere in sicurezza attraverso hub aziendali tutti gli operatori turistici della Costiera e di tutta la provincia." Spiega la fascia tricolore.

"Per una vera ripartenza dobbiamo puntare con decisione all’immunità di comunità ossia ad almeno il 70% della popolazione vaccinata. Rinnovo l’invito a tutta la popolazione ad essere protagonisti attivi di questa nuova fase. Solo insieme Maiori e la Costiera rinasceranno come un fiore!" Conclude Capone.