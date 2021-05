Sarno: De Amicis, c'è il parere positivo della Soprintendenza "Dovrebbe vedersi la luce in fondo al tunnel, il progetto è pronto"

Il progetto definitivo per la ristrutturazione della De Amicis ha finalmente ricevuto i pareri positivi di tutti gli enti preposti, in particolare quello importante della Soprintendenza, in quanto è un edificio storico, costruito nel primo dopoguerra, nel periodo di dominazione fascista in Italia e la struttura, vista dall’alto, ha la forma della “M” di Mussolini.

Ad annunciarlo Eutilia Viscardi, assessore agli Affari Legali e al Contenzioso: "Il progetto è davvero bello, un misto di modernità ed antichità, nel rispetto della storicità, la ristrutturazione risolve i problemi per i quali la scuola fu chiusa 16 anni fa e la De Amicis potrà ospitare classi dell'elementare e dell'infanzia, con laboratori, aule per il teatro e per lo studio delle lingue.

Per fine giugno dovrebbe essere pronto il cosiddetto progetto esecutivo e poi potrà partire la gara per scegliere l'impresa che eseguirà i lavori. Ho partecipato all'ultimo incontro per evitare un ulteriore contenzioso. Come alcuni ricorderanno, la scuola è stata chiusa nel dicembre del 2005, solo alla fine del 2013 fu deciso l'abbattimento ma i lavori si fermarono per problemi legati con l'impresa che doveva eseguire i lavori.

Nel 2014 abbiamo ereditato questo contenzioso, non è stato facile risolverlo e, purtroppo, è stato necessario completare il lavoro già avviato. Non sono un tecnico ma mi piange il cuore non vedere più il Liceo. Quell'impresa ci ha dato numerosi problemi.

Trovati finalmente i fondi, grazie all'impegno del compianto Avv. Gaetano Ferrentino per il riutilizzo delle somme della legge 21981, c'è stato un altro contenzioso in fase di affidamento dell'incarico per la preparazione del progetto. Nella lotta tra i progettisti, per accelerare, è stato deciso di accettare il verdetto del primo grado di giudizio."

"Ora dovrebbe vedersi la luce in fondo al tunnel, il progetto è pronto, spero che i lavori possano partire tra qualche mese, nel rispetto della "benedetta" burocrazia italiana." Conclude l'assessore Viscardi.