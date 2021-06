Inquinamento Valle dell'Irno:"Richiesto incontro Commissione regionale ambiente" I sindaci chiedono di "Relazionare, dettagliatamente, sui risultati dello studio pubblicato"

Inquinamento nella Valle dell'Irno, preoccupano i dell’indagine “Spes”, curato dall’istituto zooprofilattico per il Mezzogiorno. Dall’indagine emerge che i livelli di inquinamento di aria, acqua e suolo del territorio sarebbero superiori alla media e fanno scattare un preoccupante campanello d’allarme.

I sindaci della Valle dell'Irno hanno quindi richiesto, questa mattina, un urgente incontro della Commissione regionale Ambiente e del direttore generale dell'Istituto Zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno, Antonio Limone, in cui si relazioni dettagliatamente sui risultati dello studio di biomonitoraggio ambientale Spes "per le opportune valutazioni e le conseguenti determinazioni" Si legge nel documento. Il documento è a firma dei primi cittadini di Baronissi, Bracigliano, Calvanico, Fisciano, Mercato San Severino e Siano.

"I dati diffusi dall’indagine Spes sull'inquinamento atmosferico nella Valle dell'Irno e, di conseguenza, nel nostro Comune, ci destano non poche preoccupazioni. - Ha commentato il primo cittadino di Fisciano, Vincenzo Sessa - A tal riguardo, già nei mesi scorsi abbiamo inviato una serie di note alle Autorità competenti per la verifica di alcune criticità riscontrate. Stamane, inoltre, con una lettera a firma congiunta dei Sindaci dei territori interessati, abbiamo richiesto un incontro urgente con la Commissione Regionale Ambiente e con il Direttore Generale dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno per relazionare, dettagliatamente, sui risultati dello studio pubblicato al fine di stabilire le azioni da intraprendere a difesa della salute dei cittadini. Difenderemo la nostra Città mettendo in campo ogni provvedimento necessario, non ci fermiamo!"