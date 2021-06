Bomba d'acqua a Scafati: strade, sottopassi e stazione allagata A complicare la situazione i lavori all'impianto fognario in alcuni punti della città

Pioggia incessante e strade che in poco tempo si trasformano in fiumi. E' quanto accaduto nel pomeriggio a Scafati: ancora una volta l'agro-nocerino sarnese finisce sott'acqua.

Allagamenti che si sono verificati un po' ovunque, in particolare lungo alcune strade ma anche nei sottopassi e alla stazione. Sospesa temporaneamente la circolazione ferroviaria della Circumvesuviana tra Pompei e Poggiomarino. La situazione è tornata alla normalità solo intorno alle 17.

Non solo Scafati. Disagi si sono registrati anche a Sarno, dove sono entrate in funzione le pompe idrauliche per liberare due sottopassi della città che si erano allagati.