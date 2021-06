Vaccini a Pollica: oltre il 60% dei cittadini ha ricevuto la prima dose A Salerno tre giorni di open day al Teatro Augusteo

Con l'estate ormai alle porte il comune di Pollica continua la sua corsa ai vaccini. Oltre il 60% della popolazione ha ricevuto almeno la prima dose, ma il dato più significativo è il 40% della popolazione residente è stata immunizata anche con la seconda dose. A renderlo noto il sindaco Stefano Pisani: "C'è chi parla di immunità di gregge, a me piace raccontare di cittadini consapevoli. Consapevolmente dalla parte della Scienza!"

Oggi è in programma un nuovo open day presso il centro vaccinale di Acciaroli per tutti i residenti di Pollica, Montecorice, San Mauro Cilento e a Serramezzana (primo comune per percentuale di prime dosi su popolazione residente in tutta la Regione Campania 70.45%). Verranno somministrate dosi di vaccino pfizer a tutti i cittadini al di sopra dei 12 anni.

A Salerno, invece, al via da domani a una tre giorni di open day presso il teatro Augusteo. Domani saranno disponibili 520 dosi e le somministrazioni si terranno dalle 15 alle 19. Sabato 12 giugno potranno essere vaccinati 720 cittadini dalle 9 alle 17, stesso programma per domenica 13 con altre 720 dosi nella stessa fascia oraria.

Questo il link per prenotarsi: https://opendayvaccini.soresa.it/