Camerota, contrasto vendita merce contraffatta: la polizia pattuglia le spiagge Verifiche anche sul rispetto delle normative antiCovid

Contrasto alla vendita di merce contraffatta e vigilanza del rispetto delle normative antiCovid: task force della polizia municipale sulle spiagge di Marina di Camerota.

Nonostante calendario alla mano l’estate non abbia ancora ufficialmente fatto il proprio esordio, domenica mattina Camerota si sveglia con un buon numero di turisti che hanno scelto la località cilentana per trascorrere il penultimo weekend in zona gialla.

In concomitanza, su disposizione del sindaco Mario Salvatore Scarpitta, una task force composta dagli agenti della polizia municipale, sta pattugliando le strade e le spiagge del litorale. I caschi bianchi sono impegnati nel controllo e rispetto delle norme anticovid e nel contrasto della vendita di merce contraffatta da parte di venditori ambulanti.