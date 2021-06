La Costiera Amalfitana sempre più "Covid free" Grande successo della campagna vaccinale presso il Presidio Ospedaliero della Costa d’Amalfi

La Costiera Amalfitana è sempre più Covid free. Grande successo della campagna vaccinale presso il Presidio Ospedaliero della Costa d’Amalfi. E' terminata la somministrazione delle prime dosi con vaccino Pfizer e tutte le fasce d’età compreso tra i 12 anni e ultraottantenni, inclusi fragili, caregiver, operatori del comparto turistico.

"Ancora una volta l’ospedale, facente parte dell’AOU Ruggi, ha dimostrato la sua efficienza grazie alla sinergia tra AOU di Salerno, ASL e i Comuni del comprensorio. Fondamentale è stata l’unione delle forza del territorio attraverso una rete di volontariato che ha coinvolto il personale sanitario, associazioni di volontariato e singoli cittadini che si sono impegnati in compiti amministrativi. Il tutto con il coordinamento e la regia dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Ruggi.

Un particolare e doveroso ringraziamento al Team Ruggi , farmacisti, medici infermieri nonché al Direttore dell’AOU Ruggi Dott Vincenzo D’Amato che non solo ha accolto ed ha fatto propria la richiesta della Conferenza dei Sindaci, ma ha fortemente voluto e curato in prima persona il progetto e la sua realizzazione. Un ringraziamento agli Infermieri Dipartimento salute Mentale. Un ringraziamento doveroso va al Governatore della Regione On Vincenzo De Luca per la forte e Costante attenzione all’Ospedale ed a questo territorio, comprendendone e difendendone il prestigio internazionale. Un progetto di messa in sicurezza e di utile ripresa economica per un territorio ad altissima vocazione turistica di qualità." Scrivono in una nota congiunta il presidente della Conferenza dei Sindaci Luigi Mansi e il delegato alla Sanità della Conferenza dei Sindaci Andrea Reale.