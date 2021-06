L’attivismo dell’Officina Culturale & Creativa di Monte San Giacomo In prima linea il forum dei giovani: realizzato un murale, in programma laboratori

Continua l’impegno dei Forum dei Giovani del Comune di Monte San Giacomo nell’attivazione delle attività del progetto “Officina Culturale & Creativa”, realizzato con il sostegno della Regione Campania e del Dipartimento Nazionale per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale – Contributi 2019 – Avviso GIOVANI in COMUNE.

Azioni e iniziative ambiziose che i componenti del Forum dei Giovani, Simone Totaro (Presidente), Filomena Romano, Francesca Siervo, Martino Monaco, Alfonso Di Domenico, Celestino Nicodemo, Angelo Marotta stanno mettendo in campo, con l’obiettivo di coinvolgere attivamente i giovani, le donne le Associazioni e le Imprese nella vita economica, politica e sociale del territorio.

Un primo segno distintivo delle azioni progettuali è il murales che lo Street Artist Antonio Caporrino sta realizzando, che ha già creato curiosità e aspettative nella comunità di Monte San Giacomo. Un’opera che se adeguatamente valorizzata conferirà un nuovo appeal turistico al territorio e rappresenterà il “Welcome to Monte San Giacomo”. Ampliare l’offerta turistica a nuovi target è altro obiettivo strategico dell’Officina Culturale & Creativa che ha in corso la pianificazione e la valorizzazione di un bike tour naturalistico e sostenibile capace di legare l’ingente patrimonio ambientale, gastronomico e culturale del territorio, proporlo ai cittadini del Vallo di Diano e inserirlo in circuiti turisti regionali e nazionali con un proprio brand identificativo in corso di studio.

I componenti del Forum in collaborazione con la QS & Partners di Vincenzo Quagliano hanno inoltre pianificato l’apertura di un punto informativo a beneficio dei giovani, delle Associazioni, delle Imprese e della collettività presso “Officina Cultura”, sita all’interno del Palazzo Gherardo Marone, che il Comune di Monte San Giacomo ha destinato quale sede del Forum dei Giovani.

A partire dal mese di luglio il punto informativo organizzerà attività di animazione, orientamento e coaching per l’avviamento di nuove iniziative, laboratori di co-working e di co-progettazione, workshop formativi e una indagine territoriale finalizzata ad individuare i bisogni del territorio e trasformarli in azioni concrete di sviluppo economico, sociale ed occupazionale anche attraverso l’organizzazione di un serbatoio di idee per l’acquisizione di istanze innovative e creative.