"Troppe api nel Parco urbano di San Marzano sul Sarno" Scatta la denuncia del gruppo consiliare "Noi sempre tra Voi"

Troppe api presenti nel Parco urbano di San Marzano sul Sarno, scatta la segnalazione del gruppo di opposizione "#Noi sempre tra voi" all'amministrazione comunale. "Da alcuni frequentatori dell'area abbiamo avuto la notizia che ci sono molte api presenti nella struttura e, soprattutto, sulla collinetta. Alcuni bimbi, nei giorni scorsi, sono stati punti. Ecco perché invitiamo l'amministrazione comunale a qualcosa per mettere in sicurezza l'area, allontanando le api con un metodo che tenda al tempo stesso, a proteggerle. Serve un'attenzione particolare anche per il decoro delle piazze principali della città, che attualmente sono piene di erbacce e sporche, così tanto da richiamare insetti di ogni tipo. Una comunità pulita e decorosa è più bella e sicura per tutti".