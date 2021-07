Ravello: sospensione dell'apertura sperimentale della "Rampa Auditorium" La decisione del sindaco a seguito del sopralluogo con i tecnici tenuto questa mattina

A seguito del sopralluogo con dei tecnici, avvenuto questa mattina, è stata sospesa l'apertura sperimentale della "Rampa Auditorium" nel comune di Ravello. Il provvedimento, deciso dal Sindaco Di Martino, arriva a seguito di alcune criticità emerse nel corso della fase sperimentale che hanno indotto a proporre ipotesi di miglioramento di accesso e di percorribilità della rampa in quanto alcune tipologie di mezzi presentano difficoltà di accesso e di percorribilità e la possibilità di estendere l’accesso alla rampa su Via della Repubblica al fine di rendere fruibile la stessa anche agli autobus di linea, riferendosi alla progettazione originaria.

Dopo l' ampio sopralluogo di questa mattina i tecnici hanno individuato piccole migliorie alle quote dell’assetto stradale in corrispondenza del suddetto incrocio al fine di permettere una migliore usufruibilità della rampa ed è stato chiesto al RUP di procedere con la valutazione economica dell’intervento a farsi e al successivo affidamento anche in considerazione che tale intervento non richiede alcuna autorizzazione, rientrando nella manutenzione ordinaria della sede stradale.