Via della Resistenza, Scafati Arancione al fianco dei comitati “Spazi verdi da restituire alla città, ora vogliamo risposte”

Il gruppo di Scafati Arancione al fianco dei comitati di via della Resistenza nella Traversa Massimo Troisi. In questa strada ci sono due spazi verdi ormai chiudi da anni: il Parco Bianca Elettra e Fabiana e il Parco Primato. Entrambi sono stati privati alla città da anni e per i cittadini devono essere recuperati.

«Già qualche mese fa siamo stati qui per portare la nostra solita proposta sulla gestione degli spazi verdi da parte delle associazioni», ha detto Donato Longone, referente del gruppo giovani di Scafati Arancione. «Anche quella volta nessuna risposta chiaramente e ci siamo stancati. Per questo siamo ritornati qui. Abbiamo deciso di utilizzare due frasi ironiche. La prima "giugno: di quale anno?" a causa di alcuni post, realizzati da qualche membro della giunta, con i quali prometteva l'inizio dei lavori per giugno, ma ancora nulla. Ma vabbè, non hanno specificato l'anno!

Il secondo invece indica la scritta "Parco Primato=Jurassic Park" per indicare la somiglianza a questo luogo. Non vogliamo più promesse ma fatti. Bisogna ridare questi spazi ai nostri cittadini. Non pensate ai vostri litigi, pensate al futuro».