Scafati: variazione di bilancio per l’agibilità dello Stadio comunale Via libera dalla Giunta: circa 80mila euro i fondi reperiti che saranno destinati ai lavori

La Giunta comunale di Scafati ha approvato la variazione di bilancio finalizzata a consentire l’avvio dei lavori propedeutici all’agibilità dello Stadio comunale. La proposta di delibera sottoposta questa mattina al vaglio dell’Esecutivo del Sindaco Cristoforo Salvati scaturisce da un preciso atto di indirizzo che, il 16 luglio scorso, il primo cittadino ha fornito agli uffici comunali competenti per garantire un’accelerazione degli adempimenti necessari e propedeutici all’affidamento dei lavori.

“Ritengo giusto, anzi doveroso – ha dichiarato il Sindaco Cristoforo Salvati - recepire le richieste che da tempo giungono dalla città ed, in particolar modo, dai tifosi della Scafatese calcio, legittimamente impazienti di ritornare a fruire dello Stadio comunale per sostenere la loro squadra del cuore. Ho voluto fornire un preciso atto di indirizzo agli uffici comunali competenti affinché diano priorità assoluta alla questione dell’agibilità dello Stadio. Abbiamo, a tal fine, reperito circa 80mila euro da destinare all’attuazione dei lavori. Con la delibera approvata questa mattina la Giunta comunale ha confermato questa volontà, autorizzando la variazione di bilancio che ci consentirà di utilizzare quei fondi per il nostro Stadio comunale.”

“Abbiamo finalmente – ha aggiunto l’Assessore allo Sport, Pasquale Vitiello - imboccato il percorso giusto per risolvere una questione che si pone da anni, per poter avere finalmente uno Stadio totalmente agibile. La prossima settimana gli uffici comunali competenti avvieranno già le attività necessarie per consentire l’affidamento dei lavori. Seguirò costantemente, e con attenzione, tutte le procedure amministrative connesse, facendo in modo che non vi siano ulteriori ritardi. Il nostro auspicio è che per il prossimo anno, in concomitanza con il centenario della Scafatese calcio, possiamo consegnare alla città e ai

tifosi della Scafatese calcio uno Stadio comunale finalmente agibile”.