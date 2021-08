Le parole di Pavese e Saint-Exupery sulle panchine letterarie di Torre Orsaia Le prime due installazioni in Piazza Lorenzo Padulo: "Ridiamo colore al nostro paese" |FOTO

Il Cilento strizza l'occhio alla cultura: questa mattina, a Torre Orsaia, sono state installate le prime due panchine letterarie nella Piazza Lorenzo Padulo.

Delle vere e proprie installazioni artistiche, disegnate e colorate da decoratori professionisti che, oltre a svolgere la funzione per la quale sono progettate, offriranno ai residenti ed ai visitatori un vero e proprio viaggio nella letteratura con l’obiettivo di far conoscere gli scrittori e i loro luoghi di ispirazione.

Le opere a cui le panchine sono ispirate sono “La Luna ed i falò” di Cesare Pavese con la celebre frase sul “paese” (sul senso del “ritorno a casa”, alle proprie origini) ed “Il Piccolo Principe” di Antoine De Saint-Exupery, che ci invita a non farci ingannare dalle apparenze e dare importanza alle piccole cose.

"Le panchine sono le prime di una serie che saranno realizzate nei prossimi mesi con la collaborazione delle scuole, delle associazioni e dei cittadini che potranno segnalare autori e testi che creino una “suggestione letteraria”. - fa sapere il sindaco Pietro Vicino - Rendiamo il nostro paese sempre più attrattivo, chi viene a Torre Orsaia deve sapere che sta entrando in un luogo che ha la sua unicità, in un posto dove ci sono piazze e spazi innovativi e caratteristici. Ridiamo colore al nostro paese! Il cambiamento non si ferma".