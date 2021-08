Tartarughe in Campania: Camerota da record con 8 nidificazioni "I volontari portano avanti un lavoro straordinario. Si continua a monitorare la costa"

E' certo un anno da record per la Campania che conta sui suoi litorali ben 43 nidificazioni di tartaruga Caretta Caretta. L'ultima deposizione è stata scopera il 1 agosto sulla spiaggia di Camerota, presso il lito "Il Mito degli Dei". Le uova sono state poi "traslocate" perché troppo vicino alla riva. Proprio il comune cilentano conta, insieme ad Ascea e al litorale domizio, il maggior numero di nidi. Sono 8 quelli segnalati e messi in sicurezza lungo le spiagge del territorio. "Da anni ormai questo splendido animale sceglie la nostra costa per deporre le uova." Commenta l'amministrazione.

Due nidi sono in località Cala D’Arconte. Gli altri sei, invece, lungo la spiaggia del Mingardo/Cala del Cefalo: due nei pressi del lido ‘Il Viottolo’, uno vicino al lido ‘Club da Michele’, uno al ‘Mito degli Dei’, uno di fronte al campeggio Odissea e l’altro di fronte al campeggio Nessuno.

"Se le tartarughe qui sono così protette e coccolate, un grande ringraziamento, oltre che ai gestori di strutture balneari e agli operatori del mare, va fatto alla stazione Zoologica Anton Dohrn di Napli che coordina le associazioni dell’Enpa, Project mare area marina protetta punta Campanella e Tartarughe marine in Campania. I volontari portano avanti un lavoro straordinario.

Si continua a monitorare la costa e, nel frattempo, ci prepariamo per le schiuse" Concludono dal comune.