Scafati: pubblicato l’avviso per il rinnovo del Nucleo di valutazione C’è tempo fino al 18 agosto per presentare le domande

E’ stato pubblicato all’Albo pretorio l’avviso per l’avvio della procedura di nomina dei quattro componenti esterni del Nucleo di valutazione, organo collegiale (presieduto dal Segretario Generale) cui l'Ente affida il compito di promuovere, supportare e garantire la validità metodologica del sistema di performance management. Possono partecipare alla selezione i professionisti di età non superiore ai 65 anni, con laurea magistrale o specialistica in materie giuridiche e/o economiche ed esperienze in analogo ruolo non inferiori ai tre anni presso aziende pubbliche e/o private.

“Credo sia, prima di tutto, doveroso ringraziare – ha dichiarato il Sindaco Cristoforo Salvati – i componenti uscenti del Nucleo di valutazione per il prezioso lavoro svolto negli ultimi tre anni. Nonostante il periodo di ferie e la ben nota carenza di personale, abbiamo avviato con celerità la procedura di individuazione dei nuovi componenti, che sarà condotta,come sempre, nel pieno rispetto dei principi di trasparenza e legalità”.

Gli interessati dovranno presentare la domanda di partecipazione entro e non oltre il termine del 18 agosto 2021. L’avviso è disponibile anche sul sito internet del Comune di Scafati.

“Ci siamo attivati tempestivamente – ha aggiunto l’Assessore al Personale, Nunzia Di Lallo - per predisporre l’avviso, onde riuscire a nominare i nuovi componenti subito dopo la scadenza dell’incarico degli uscenti ed evitare, pertanto, rallentamenti nelle operazioni di competenza del Nucleo di valutazione, tra i cui compiti c’è anche la valutazione delle performance individuali del personale dipendente. Sarà il Sindaco Salvati, sulla scorta degli esiti dell’istruttoria finalizzata ad accertare il possesso dei requisiti da parte dei candidati, di competenza del responsabile del settore Finanze e personale, a nominare con apposito decreto i nuovi componenti dell’organismo”.