Pratiche di allacciamento, la Gori tiene in "ostaggio" i cittadini di Scafati Il consigliere comunale Michele Russo: "Attività bloccate dalla burocrazia"

"Continuo a ricevere segnalazioni da parte di cittadini che incontrano notevoli difficoltà con la Gori per ordinarie pratiche di allacciamento, richieste di preventivi per lavori o addirittura di re-installazione di contatori in abitazioni già servite” la denuncia arriva dal consigliere comunale di Scafati Michele Russo che continua: “Modulistica approssimativa, impiegati allo sportello non sempre chiari ed esaustivi, ad esser buoni. L'ultimo episodio in ordine di tempo, tanto per fare un esempio, è il caso di un'abitazione in un condominio a Scafati, esistente da decenni dove bisogna solo re-installare il contatore, ma dalle richieste fatte all'utente sembra di trovarsi di fronte ad un edificio totalmente sconosciuto alla Gori sebbene la stessa serva decine di abitazioni nello stesso condominio regolarmente allacciato alla rete fognaria. Dulcis in fundo richiesta di dichiarazione al proprietario di autorizzare l'installazione del contatore sul “muro” proprio così dice il modulo senza specificare quale muro e dove" conclude Russo.