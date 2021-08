Sventato incendio tra Bracigliano e Mercato San Severino In azione i cacciatori della Federcaccia, i ringraziamenti del sindaco Rescigno

Sventato un incendio di vaste dimensioni nel territorio del Comune di Bracigliano grazie al pronto intervento dei cacciatori della Federcaccia dei Comuni di Mercato San Severino e di Bracigliano, che si sono rivelati, ancora una volta, le sentinelle dei boschi contro gli incendi.

Intorno alle ore 20.30 di ieri, mercoledì 11 agosto, in località Monte Salto del Comune di Bracigliano, si era sviluppato un principio d’incendio, che ha destato preoccupazioni per i residenti della zona. Un gruppo di circa 20 cacciatori, che si trovava in quell’area nel momento in cui si stava alimentando il rogo, dopo aver allertato i vigili del fuoco della sezione staccata di Mercato S. Severino, al fine di scongiurare un disastro ambientale, sono intervenuti in prima persona.

Con l’ausilio di pale e di altri mezzi rudimentali, mettendo a rischio la propria incolumità fisica, i cacciatori hanno proceduto allo spegnimento del fuoco con un’azione rapida che ha evitato l’espandersi delle fiamme alimentate anche dal vento.

“Sento il bisogno – ha detto il Sindaco di Bracigliano, Antonio Rescigno – di ringraziare i cacciatori della Federcaccia che sono intervenuti sul nostro territorio per sventare questo principio di incendio che avrebbe potuto comportare conseguenze molto più gravi. Purtroppo, ogni anno, nel periodo estivo ci troviamo a fronteggiare questa doppia emergenza, rappresentata dal caldo torrido e dagli incendi. Entrambi dipendono molto dagli sconsiderati comportamenti dell’uomo: da un lato i cambiamenti climatici causati da un aumento delle emissioni di gas serra nell’atmosfera; dall’altro le scellerate azioni di piromani senza scrupoli che bruciano ettari di macchia mediterranea per i loro affari loschi. Bisogna intervenire e farlo al più presto, anche con il nostro contributo, quello degli enti locali”.

Intanto, il gruppo di cacciatori della Federcaccia ha ricevuto un grande plauso da parte degli abitanti di Bracigliano e della frazione Ciorani di Mercato San Severino, che sono i due territori che hanno vissuto il disagio sopra descritto