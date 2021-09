"Girodivite spezzate", la comunità di Pellezzano ricorda Lino Trezza L'evento è stato organizzato dalla Pro Loco guidata dal presidente Luigi Carrella

La comunità di Pellezzano ha ricordato Lino Trezza, vittima di un incidente sul lavoro, con la manifestazione "Girodivite spezzate". L'iniziativa, organizzata dalla Pro Loco guidata dal presidente Luigi Carrella e dall'associazione Cinetica presieduta da Sonia Arena, è stata patrocinata dall'Amministrazione comunale. L'appuntamento è stata l'occasione per discutere del tema della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

L’evento, svolto in contemporanea con numerosi comuni sul territorio nazionale, ha avuto come protagonista nella prima fase la professoressa Arena che ha guidato un numeroso gruppo di ciclisti, tra cui molti bambini, per le strade del paese con l’ausilio della Polizia Municipale, della Protezione Civile e dell’Avis di Pellezzzano.

La seconda parte della manifestazione ha commemorato il giovane pellezzanese Lino Trezza tragicamente scomparso vittima di un incidente sul lavoro. Sono interventi il direttore della prevenzione dell’ASL Salerno, Arcangelo Saggese Tozzi il quale ha ribadito la necessità di avere un maggiore coordinamento tra le strutture coinvolte. Per il sindacalista Franco Tavella il problema è l’insufficienza dei controlli che fanno il paio con l'importanza di attivare delle normative più severe. Il parroco di Pellezzano don Luigi Savino ha voluto precisare che coloro che perdono la vita sui luoghi di lavoro devono essere considerati Martiri a tutti gli effetti. Le parole del sindaco Francesco Morra, accompagnato dal vice Michele Murino, hanno chiuso la manifestazione sulle corde dell’emozione, ricordando la figura di Lino alla presenza dei familiari, con parole che hanno commosso tutti.