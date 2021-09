Scafati: condono edilizio, via a richieste di evasione delle istanze Le domande potranno essere presentate a partire dal 15 settembre

A partire da domani, mercoledì 15 settembre, sarà possibile richiedere l’evasione delle istanze di condono edilizio in via prioritaria. Per la presentazione delle istanze è necessario utilizzare la modulistica disponibile sul sito web dell’Ente. Con delibera n.62 del 30 giugno scorso la Giunta comunale, su proposta del Sindaco Cristoforo Salvati, aveva fornito specifico atto di indirizzo al Responsabile del Settore V “Pianificazione e sviluppo del territorio”, ing. Nicola Fienga, di attuare le necessarie attività gestionali finalizzate a disciplinare la possibilità per l’utenza interessata di chiedere l’esame prioritario delle istanze di condono edilizio presentate ai sensi della Legge n. 47/1985, della legge n. 724/1994 e della Legge n. 326/2003, in presenza di specifiche condizioni di seguito elencate:

- immobili utilizzati per attività economiche;

- immobili oggetto di passaggio di proprietà;

- immobili in pendenza di procedimenti amministrativi, giudiziari, penali dinanzi al competente organo

giudiziario;

- immobili oggetto di urgente messa in sicurezza statica o igienico-sanitaria;

- immobili oggetto di necessità di rimuovere barriere architettoniche;

- immobili oggetto di interventi edilizi beneficiari di agevolazioni fiscali;

- immobili oggetto di interventi edilizi previsti dalla L.R. n.19/2009 e ss.mm.ii.

“Era precisa volontà della Giunta - ha spiegato il Sindaco Salvati – garantire un’accelerazione dei tempi di lavorazione ed evasione delle istanze presentate dai cittadini, per fornire ai richiedenti risposte in tempi rapidi, considerando tra l’altro che la mancata evasione delle istanze pendenti, oltre a non riscontrare una legittima esigenza del cittadino, comporta anche una significativa riduzione delle entrate, che rischia di aggravare un quadro finanziario dell’Ente già gravoso. Da domani sarà possibile presentare la domanda per richiedere l’esame delle istanze in via prioritaria. Speriamo di agevolare i cittadini, snellendo allo stesso tempo tutte le procedure connesse. Ringrazio il responsabile del Settore V, l’ing. Nicola Fienga, e tutti i dipendenti dell’ufficio Urbanistica per il lavoro che stanno garantendo nonostante le difficoltà dovute alla grave carenza di personale”.