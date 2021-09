Scafati: scuole sicure con l’ausilio dei percettori del reddito di cittadinanza Sono undici i percettori che supporteranno gli agenti della Polizia locale davanti ai plessi

ntensificate le attività di vigilanza davanti agli istituti scolastici del territorio che hanno riaperto i battenti per la ripresa delle attività didattiche in presenza. A tal fine, su impulso del Sindaco Cristoforo Salvati e degli Assessori alla Polizia locale e alla Pubblica Istruzione, Pasquale Vitiello e Alessandro Arpaia, saranno utilizzati anche i percettori del reddito di cittadinanza i quali, selezionati nell’ambito dei P.U.C. (Progetti Utili alla Collettività) attivati dal Comune di Scafati, hanno finora garantito e continueranno a garantire anche un supporto per i servizi anti-assembramento all’esterno degli uffici postali. Sono undici, complessivamente, le unità che affiancheranno gli agenti del comandante Salvatore Dionisio per vigilare davanti ai plessi scolastici negli orari di entrata e di uscita degli alunni.

“Già a partire – ha spiegato il Sindaco Cristoforo Salvati - dalla giornata di oggi, con la ripresa dell’attività didattica in presenza, i nostri percettori del reddito di cittadinanza hanno iniziato l’attività di supporto alla Polizia locale per la vigilanza davanti alle scuole. Si tratta di risorse preziose per il nostro Ente, soprattutto in questa fase, resa particolarmente critica dalla grave e notoria carenza di personale. L’obiettivo è far ripartire in sicurezza il nuovo anno scolastico, garantire ordine e controllo negli orari di entrata e di uscita degli studenti ed evitare rischi di assembramento”.