Azienda consortile "Comunità sensibile": firmata convenzione dai Comuni aderenti Gli Enti convenzionati hanno individuato il Comune di Scafati quale soggetto capofila

Nell’ambito del Coordinamento dell’Ambito territoriale S01_2, convocato questa mattina a Palazzo Meyer, i Sindaci dei Comuni di Scafati (dott. Cristoforo Salvati), Angri (ing. Cosimo Ferraioli), Sant’Egidio del Monte Albino (dott. Antonio La Mura) e Corbara (dott. Pietro Pentangelo) hanno sottoscritto la convenzione propedeutica alla costituzione dell’Azienda speciale consortile per la gestione dei servizi sociali e socio assistenziali denominata “Comunità sensibile” ratificando, alla presenza del Segretario generale del Comune di Scafati, dott.ssa Paola Pucci, e dell’Assessore alle Politiche sociali, Raffaele Sicignano, quanto deliberato dai rispettivi Consigli comunali per il passaggio di trasformazione da Ente d’Ambito S1-02 ad Azienda speciale, ai sensi degli art. 30 e 114 del Testo unico degli Enti locali.

La convenzione, stipulata ai sensi dell’articolo 30 del TUEL, ha per oggetto l’esercizio coordinato delle funzioni amministrative e la gestione in forma associata dei servizi alla persona ricadenti nel territorio dell’Ambito S01-2, previsti e programmati nel Piano sociale di zona e/o programmati con ulteriori strumenti di programmazione di Ambito e/o con intese interistituzionali.

Gli Enti convenzionati hanno individuato il Comune di Scafati quale soggetto capofila, attribuendogli responsabilità amministrative e risorse economiche che andranno a confluire nel Fondo unico d’Ambito, così come specificato nel testo della convenzione.

Le dichiarazioni dei Sindaci

Dott. Cristoforo Salvati – Sindaco di Scafati

“Con la firma della convenzione ci avviamo a dar vita alla nuova Azienda consortile che ci consentirà di inaugurare una nuova fase per la gestione delle politiche sociali e socio-assistenziali, con la possibilità di garantire maggiori servizi alle nostre comunità, nell’ottica della condivisione di obiettivi per il rilancio di tutta l’area territoriale di competenza dell’attuale Piano d’Ambito S1-02 . Ringrazio i colleghi Sindaci dei Comuni di Angri, Corbara e Sant’Egidio del Monte Albino, che non hanno esitato a condividere l’idea di consorziarci per gestire in forma associata tutti i servizi alla persona, nella consapevolezza che sia l’unico modo per recepire le istanze provenienti dai territori e soddisfare i nuovi bisogni sociali”.

Ing. Cosimo Ferraioli – Sindaco di Angri

“Siamo certi che attraverso tale società riusciremo a far fronte con maggiore incisività ed efficienza ai bisogni sociali emergenti delle nostre comunità. Il principale dovere di chi amministra è proprio garantire risposte, fornire servizi e assistenza soprattutto a chi ha bisogno, alle fasce più deboli e vulnerabili, snellendo le procedure, ottimizzando i tempi per l’erogazione dei servizi, ampliando la platea dei beneficiari. Questo è l’obiettivo che ci poniamo. Il prossimo passo sarà la costituzione dell’Azienda con rogito notarile e la contestuale nomina degli organi aziendali.”.

Dott. Antonio La Mura - Sindaco di Sant’Egidio del Monte Albino

“L’avvio dell’iter per l’istituzione dell’Azienda Consortile che dovrà occuparsi di programmare e gestire le politiche sociali anche per il Comune di Sant’Egidio del Monte Albino è un traguardo assai importante, per il quale sento di dover esprimere compiacimento e soddisfazione. È un obiettivo a lungo perseguito da questa Amministrazione, per superare i limiti connessi al funzionamento del Piano di Zona. L’Azienda Consortile, dotata di ampi spazi di autonomia gestionale, sarà in grado di accelerare le procedure e garantire ulteriormente l’efficacia e l’efficienza degli interventi messi in campo. I servizi sociali non sono attività o progetti a termine e dunque vanno gestiti ed erogati con continuità. Elementi questi che, nonostante la buona volontà di chi vi ha lavorato, gli Ambiti non sempre si sono dimostrati in grado di garantire. Ecco perché era necessario questo riassetto organizzativo, in grado di garantire stabilità e continuità ma anche pari dignità a tutti i Comuni, indipendentemente dal criterio demografico. Si tratta di un enorme risultato che, per comuni piccoli come Sant’Egidio, potrà comportare importanti vantaggi.”.

Dott. Pietro Pentangelo - Sindaco di Corbara

“La firma della convenzione è il completamento di un percorso condiviso dell’Ambito ed intrapreso da tempo con l’obiettivo unanime di garantire migliori servizi sociali ai nostri concittadini . La fiducia tra gli amministratori, l’unitarietà di intenti consentirà ai nostri cittadini una fruizione dei servizi adeguata alle tante e nuove esigenze delle famiglie e dei cittadini in difficoltà o con necessità di assistenza”.