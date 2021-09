Scafati, due gli appuntamenti con il camper vaccinale dell'Asl Il sindaco Salvati: "Facciamo appello agli indecisi: immunizzatevi"

Nel fine settimana il camper vaccinale dell'Asl sarà a Scafati, due gli appuntamenti che interesseranno i cittadini nell’ambito della campagna di sensibilizzazione finalizzata ad incentivare l’adesione alla vaccinazione anti-covid.

Domani sabato 25 settembre, dalle 9 alle 13:30, il camper vaccinale sarà presente presso il Centro commerciale Plaza, in via Berlinguer, mentre domenica 26 settembre, dalle 8:30 alle 13:30, sarà in piazza Vittorio Veneto, non sarà necessaria la prenotazione o l'iscrizione in piattaforma. Basterà essere muniti di tessera sanitaria e di un documento d’identità.

“Siamo convinti del fatto che il vaccino sia l’unica arma a nostra disposizione per evitare che il Covid 19 continui a far paura. Siamo, pertanto, ben lieti di ospitare nella nostra città il camper vaccinale messo a disposizione dall’Asl Salerno – chiosa Cristoforo Salvati, sindaco di Scafati -.Ringrazio ancora una volta il Direttore del Distretto sanitario 61, Pio Vecchione, per il lavoro prezioso che sta garantendo insieme alla sua squadra per incrementare il numero dei soggetti immunizzati nei comuni di competenza.

Bisogna continuare a sensibilizzare, a far capire alla gente che solo vaccinandosi è possibile difendersi dall’aggressività del virus. Nel fine settimana tutti coloro che non sono ancora vaccinati potranno farlo grazie al camper itinerante che sarà presente in due aree strategiche della città, il centro Plaza e la centralissima piazza Vittorio Veneto.

Facciamo appello agli indecisi, a chi ha ancora perplessità. Vaccinarsi è fondamentale per tornare alla normalità.

Nella nostra città prosegue spedita la campagna vaccinale. Ad oggi sono 60.517 le dosi totali somministrate, di cui 33.619 prime dosi. Ben 26.898 scafatesi, ovvero il 55% della popolazione, hanno completato il ciclo di immunizzazione” conclude la fascia tricolore.