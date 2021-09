Cus Salerno, ripartono le attività sportive in presenza Il presidente Lentini: «In questi mesi siamo sempre stati vicini alla nostra utenza»

Riaprono le strutture sportive dell'Università di Salerno gestite dal Cus. Un evento accolto con il sorriso dal presidente Lorenzo Lentini che, dopo mesi difficili a causa della pandemia, si è detto «soddisfatto e felice» per la riattivazione dei corsi e delle attività in presenza.

«Con il ritorno in presenza degli studenti nell’Università degli Studi di Salerno, anche il Centro Universitario Sportivo salernitano – sottolinea Lentini – nel rispetto della normativa e dei protocolli anti-contagio, continua ad accogliere gli utenti nelle strutture sportive universitarie».

«Lo sport nei campus universitari di Salerno riprende, per il nuovo anno sportivo, in presenza», evidenzia il numero uno del Cus, rimarcando che «non possiamo che esserne contenti». «Nonostante i lunghi mesi che hanno caratterizzato la fase acuta della pandemia - aggiunge il presidente Lentini - il Cus Salerno ha continuato a stare sempre vicino all’utenza. Ricordo, infatti, che, già a marzo dello scorso anno, abbiamo strutturato un’ampia programmazione di attività ludico-sportive sul web con la Palestra Online, molto apprezzata dagli iscritti. Difatti, in queste prime settimane di riapertura delle iscrizioni, sono centinaia gli utenti che hanno scelto, ancora una volta, il Cus Salerno. Questo - conclude - ci onora e ci sprona ulteriormente a fare sempre meglio per valorizzare, ancor di più, lo sport universitario a Salerno».