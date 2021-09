Scafati Arancione:"Allagamenti in via Nuova San Marzano, la politica ha fallito" L'accusa: "Quando si muove qualcosa è solo grazie ai residenti”

ì"Sugli allagamenti di via Nuova San Marzano da anni chiediamo interventi risolutivi. Solo quando i residenti minacciano di chiudere la strada, però, qualcosa si muove. Il merito è solo loro se si sono visti gli operai intenti a pulire i canali. La politica ha fallito e non si prenda meriti". Così Scafati Arancione interviene sulla vicenda degli allagamenti della zona al confine con la provincia di Napoli. "Ora chi ha esulta non ha fatto niente in questi anni. Queste persone vivono perennemente con strade allagate ed estati da incubo. Troppo facile salire sul carro del vincitore. Troppo difficile, invece, programmare interventi regolari su di una zona troppo spesso ricordata solo in campagna elettorale. Provincia, Comune e Regione sono responsabili di questo scempio e tutti lo devono sapere. Noi saremo sempre al fianco dei residenti in ogni battaglia".