Scafati, pubblicato l’avviso per i buoni libro per l’anno scolastico 2021/2022 C’è tempo fino al 5 novembre per presentare la domanda

Questa mattina è stato pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente l’avviso per i buoni libro per l’anno scolastico 2021/2022 riservato agli studenti che frequentano gli istituti di istruzione secondaria di I e II grado di Scafati, appartenenti a famiglie che presentano un valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) 2021 - in corso di validità - rientrante nelle seguenti due fasce:

Fascia 1: ISEE da € 0 a € 10.633,00;

Fascia 2: ISEE da € 10.633,00 a € 13.300,00;

“Ci siamo attivati – ha dichiarato il Sindaco Cristoforo Salvati - in tempi rapidi, con il supporto del personale degli uf ici comunali competenti, per consentire anche quest’anno alle famiglie di poter ottenere le cedole per le richieste dei libri. Consegneremo i buoni libro sotto forma di voucher, che verranno rilasciati agli studenti che risulteranno beneficiari del sussidio. Le risorse disponibili saranno, prioritariamente, destinate alla copertura delle istanze rientranti nella prima fascia per il reddito ISEE”.

Gli interessati possono presentare la richiesta utilizzando la documentazione scaricabile dal sito istituzionale dell’Ente, all’indirizzo wwww.comune.scafati.sa.it. La domanda va consegnata alla segreteria della scuola di appartenenza entro la data improrogabile del 5 novembre 2021.