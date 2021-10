Cava de' Tirreni: si cercano volontari per la Protezione Civile Si possono iscrivere tutti dai 18 anni in poi

C'è tempo fino alle ore 12 del 22 ottobre per far parte del Gruppo Volontari di Protezione Civile di Cava de’ Tirreni. Tutti possono iscriversi dai 18 anni in poi.

La domanda si può scaricare da www.protezionecivilecava.it oppure www.cittadicava.it .

“Una esperienza bellissima che consiglio a tutti - afferma l'Assessore alla Protezione civile Germano Baldi - Non tutti lo sanno ma il nostro Gruppo di Protezione Civile è attivo tutto l’anno con molteplici attività che vanno dal monitoraggio del territorio, alla divulgazione nelle scuole delle buone pratiche in caso di emergenze, alla prevenzione, alla sensibilizzazione, agli interventi per aiutare la popolazione in caso di calamità. Ognuno collabora in base alle proprie esperienze, capacità, disponibilità. In questi anni, l'Amministrazione Servalli ha investito tanto nella protezione civile realizzando una nuova sala per le emergenze e mezzi. Vi aspettiamo".