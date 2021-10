Cava de' Tirreni: inaugurato il nuovo parcheggio interrato Presente anche il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca

Taglio del nastro per il nuovo parcheggio pubblico interrato a Cava de' Tirreni in viale Benedetto Gravagnuolo, alla presenza del sindaco Vincenzo Servalli e del presidente della regione Campania Vincenzo De Luca.

Presentato anche il nuovo Parco Urbano “La Città Europea” che nascerà sul trincerone ferroviario, un’area di 300 metri, nel tratto da via Caliri a via Tommaso di Savoia, sorgerà al centro della città, con servizi, spazi pubblici, due piccoli anfiteatri per manifestazioni, e uno spazio anche per skateboarder.

“Abbiamo già assunto un impegno con il Comune di Cava a finanziare il completamento del trincerone ferroviario. Abbiamo già finanziato il progetto esecutivo per arrivare fino alla Stazione ferroviaria, per completare l’opera occorrono altri 30 milioni di euro – ha precisato il presidente De Luca –. Ho confermato questa mattina che la Regione Campania finanzierà tutta l’opera. Per Cava de’ Tirreni è un intervento di civiltà. Oggi anche con questo intervento Cava si conferma tra le città più vivibili della Regione Campania”.