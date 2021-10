Scafati, lavori rete fognaria: chiusura per alcune strade del centro cittadino Queste le strade interessate: Via M. D’Ungheria, via A. De Gasperi, via Tenente Iorio, via Andriulla

Per consentire l’esecuzione dei lavori di ripristino del manto stradale in via M. D’Ungheria, via A. De Gasperi, via Tenente Iorio e via Andriulla, nell’ambito dei lavori di completamento della rete fognaria urbana, sono state disposte, con ordinanza n. 64 del 30.09.2021 del settore IX (Polizia municipale), a partire da oggi, lunedì 11 ottobre, fino a venerdì 15 ottobre:

1) la modifica temporanea della circolazione veicolare con l’istituzione del senso unico di marcia su via Martiri d’Ungheria e via Alcide De Gasperi, dall’intersezione con il cavalcavia Moscati fino all’intersezione con via Giovanni XXIII (direzione Pompei), e l’istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di tutti i veicoli a motore;

2) la modifica temporanea della circolazione veicolare con l’istituzione del divieto di transito (eccetto residenti ed autorizzati) e del divieto di sosta e fermata su via Tenente Iorio (strada a senso unico di marcia), con rimozione forzata su ambo i lati di tutti i veicoli a motore;

3) la modifica temporanea della circolazione veicolare con l’istituzione del divieto di transito (eccetto residenti ed autorizzati) e del divieto di sosta e fermata su via Andriulla (strada a doppio senso di circolazione), con rimozione formata su ambo i lati di tutti i veicoli a motore.

“Ci scusiamo per i disagi – ha dichiarato il Sindaco Cristoforo Salvati – che tali provvedimenti di chiusura delle strade interessate arrecheranno inevitabilmente ai cittadini. Ci rendiamo conto delle dif icoltà, ma abbiamo la necessità di proseguire gli interventi previsti nell’ambito del progetto di realizzazione della rete fognaria, un’opera attesa da decenni che ci consentirà di migliorare la vivibilità di questo territorio. Ci siamo già attivati per chiedere alla ditta che sta eseguendo i lavori di accelerare i tempi di attuazione dell’opera e di proseguire limitando al massimo eventuali ulteriori disagi per i cittadini ai quali chiediamo pazienza e collaborazione. C’è bisogno che ognuno faccia la sua parte”.