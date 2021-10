Progetto "Scafati sicura": via libera dalla Prefettura Accolta favorevolmente l’istanza di finanziamento per un nuovo progetto di sicurezza urbana

La Prefettura di Salerno ha comunicato che il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal Prefetto Francesco Russo, ha di recente esaminato e valuta- to favorevolmente l’istanza di ammissione al finanziamento presentato dall’Amministrazione comunale per l’attuazione di un nuovo progetto per la sicurezza urbana predisposto dal responsabile del Settore IX “Poli- zia Municipale”, Salvatore Dionisio, nell’ambito delle iniziative per la prevenzione ed il contrasto della vendita e dello spaccio di sostanze stupefacenti, per il triennio 2020/2022.



Tale progetto prevede l’installazione di ulteriori telecamere in punti strategici del territorio comunale, sia nell’area del centro cittadino sia nelle periferie.



“L’istanza – ha spiegato il Sindaco Cristoforo Salvati - di ammissione al finanziamento, corredata del progetto che abbiamo presentato, è stata già trasmessa alla Prefettura Capoluogo di Regione per l’inol- tro successivo ai competenti uffici del Ministero dell’Interno, che dovranno effettuare i dovuti riscontri pro - pedeutici all’accoglimento definitivo della domanda. Siamo ovviamente fiduciosi sul buon esito della proce- dura. Il progetto che abbiamo presentato prevede l’installazione di altre telecamere sul territorio, in aggiun- ta a quelle già attive, assicurando un maggiore controllo e monitoraggio in quelle aree che oggi risultano meno protette, al centro come in periferia. Vogliamo che la nostra Scafati sia una città sicura. Vogliamo che i nostri cittadini avvertano sempre di più la presenza dello Stato e quel senso di protezione che le istituzioni hanno il dovere di garantire”.



“Abbiamo individuato – ha aggiunto l’Assessore alla Polizia Municipale, Pasquale Vitiello - dei punti strategici della città, puntando ad incrementare anche i livelli di controllo nei parchi pubblici per pre- venire e contrastare allo stesso tempo i fenomeni di degrado e di vandalismo che si sono registrati negli ulti - mi anni. Il nostro obiettivo è duplice: prevenire e contrastare i fenomeni di criminalità diffusa, lo spaccio di sostanze stupefacenti ed i reati predatori e continuare a promuovere il rispetto della legalità”.