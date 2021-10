Scafati: nominati i componenti del Nucleo di Valutazione e Controllo Il sindaco Salvati: "Centriamo un altro obiettivo importante"

Con proprio decreto n. 48 il sindaco di Scafati Cristoforo Salvati ha nominato questa mattina i componenti del Nucleo di Valutazione e di Controllo di Gestione e Strategico, selezionandoli tra i professionisti che avevano presentato domanda in seguito alla pubblicazione del relativo avviso predisposto dal settore III “Finanze e Personale” con determina dirigenziale n.106 del 3 luglio scorso e pubblicato all’albo pretorio il 3 agosto.

All’esito della istruttoria delle domande sono stati ammessi 36 candidati aventi i requisiti, i cui nominativi sono stati trasmessi al primo cittadino che, questa mattina, ha proceduto alla nomina del presidente e dei componenti del Nucleo, di seguito indicati: - dott. Graziano Lardo, con funzioni di presidente - dott. Salvatore Baccari, componente - dott.ssa Elisabetta Nacchia, componente - dott. Francesco Fasolino, componente con funzioni di Controllo di Gestione e Strategico.

“Con la nomina del Nucleo di Valutazione – ha dichiarato il Sindaco Cristoforo Salvati – centriamo un altro obiettivo importante dal momento che le funzioni di questo organismo mirano ad integrare il ciclo di programmazione operativo e strategico con quello della performance e dei controlli interni. L’obiettivo è realizzare e rendere effettivo un sistema integrato dei controlli interni. Nella scelta dei professionisti ho cercato di tener conto soprattutto della loro competenza in materia, oltre che della disponibilità fornita a garantire la presenza in sede ed il supporto agli uffici comunali e dell’esperienza già maturata in attività gestionali e di controllo nelle pubbliche amministrazioni. Al presidente e ai componenti del Nucleo di Valutazione auguro buon lavoro ed un rapido e proficuo avvio delle attività”.