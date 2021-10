Il servizio mensa non riparte nelle scuole, la rabbia di Scafati Arancione Non si placano le polemiche nei confronti dell'amministrazione comunale

Il gruppo "Scafati Arancione" parla di "un disastro dopo l'altro". "Ora tocca al servizio mensa o per meglio dire alla gravissima mancanza di erogazione di questo importantissimo servizio. Sindaco e componenti dell'amministrazione comunale, leggendo le cronache di questi giorni, sembrano che vivano su un altro pianeta. Mentre si parla di visione di città questa maggioranza non è capace di garantire i servizi essenziali, nello specifico oggi siamo di fronte alla mancata partenza del servizio mensa. A farne le spese alunni e genitori, vittime di incapacità amministrativa e valutazione errate delle tempistiche e, soprattutto, di un affidamento frettoloso e di scelte scellerate. Oltre al disservizio non sono stati in grado, nonostante l'avvicinarsi della data prevista, di trovare e mettere in campo soluzioni alternative".