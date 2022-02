Distretto urbano del commercio, vertice Comune-Confesercenti Cava de' Tirreni pone la prima prima: piena sintonia tra amministrazione e associazione di categoria

Si è tenuto lunedì scorso l’incontro richiesto dalla Confesercenti all’amministrazione Servalli per la costituzione anche a Cava de’ Tirreni del Distretto Urbano del Commercio (DUC). La delegazione della Confesercenti, che ha incontrato il sindaco e l’assessore alle attività produttive Giovanni Del Vecchio, era composta da Aldo Trezza (presidente delegazione cavese, componente del direttivo e del consiglio Camera Commercio Salerno) e Pasquale Giglio (Direttore regionale).

"Abbiamo messo la prima pietra per la costituzione del DUC - afferma il presidente Aldo Trezza -. Siamo assolutamente in sintonia con il sindaco Servalli e l’assessore Del Vecchio che hanno avviato le procedure per accedere a questa nuova opportunità offerta dalla Regione Campania che ha messo sul tavolo 200 milioni di euro. Con l’impegno di tutti ci potranno essere benefici non solo per il commercio ma per tutta la città", si legge nella nota dell'associazione di categoria.

"Il distretto del commercio è un’area ben delimitata, con caratteristiche omogenee per la quale soggetti privati e pubblici propongono interventi di gestione integrata nell'interesse comune dello sviluppo economico, sociale, culturale e di valorizzazione ambientale del contesto urbano e territoriale di riferimento. Attraverso una collaborazione tra associazioni di categoria nel settore del commercio e dell’artigianato, della Camere di commercio locale, della Regione, tenendo conto che il soggetto capofila di tutte le iniziative è obbligatoriamente l’amministrazione comunale, vengono intraprese delle azioni strategiche, sinergiche e condivise, con l'obiettivo di sviluppare e accrescere l'attrattività, la fruibilità, la visibilità, il commercio e la qualità della vita di uno specifico territorio: il “Distretto”. Lo scopo principale è quello di incentivare il commercio, da intendere come elemento trainante della promozione del territorio, anche in ottica turistica. È quindi un vero e proprio polo attrattore i cui benefici si estendono dall'ambito commerciale ad altri ambiti connessi con la qualità della vita cittadina. I temi interessati sono: rilancio delle attività commerciali presenti nel distretto, valorizzazione dell’arredo urbano per aumentare l’attrattività del distretto, creazione un partenariato pubblico/privato coeso, creare un piano di comunicazione e di marketing omogeneo sul territorio, aiutare il territorio a ragionare strategicamente attraverso una specifica metodologia", conclude la nota.