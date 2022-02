Rosa festeggia 111 anni nel Cilento, è tra le nove persone più longeve d'Italia Si tratta di un record assoluto per la nonna del Cilento

Cilento, terra di centenari e ultracentenari. L'ennesima prova è nonna Rosa De Vita di Moio della Civitella, borgo dell'entroterra cilentano, che ha spento ben 111 candeline. Un record assoluto per il Cilento e non solo, essendo nonna Rosa la seconda più longeva in Campania e tra le nove più longeve d'Italia.

A farle gli auguri, oltre ai familiari, anche il sindaco Enrico Gnarra e la nutrizionista Marianna Rizzo. Il segreto di tale longevità? Pane e broccoli a colazione, pasta e fagioli, tanto lavoro e l'amore della sua famiglia. Negli anni scorsi, nonna Rosa ha ricevuto anche la visita del vescovo che nel 2021, in occasione del suo compleanno, le ha fatto pervenire una lettera di auguri.