Contursi, rifiuti abbandonati nell'area naturalistica della Pietra Spaccata Rabbia e indignazione da parte dell'amministrazione: "Garantiremo maggiori controlli"

Degrado a Contursi Terme. Uno dei luoghi più belli del comune "violentato da continui atti delinquenziali", è quanto denuncia l'amministrazione comunale pubblicando via social l'ennesima "mini sicarica" trovata presso l'area naturalistica della Pietra Spaccata. Rifiuti abbandonati in uno dei luoghi più suggestivi del paese, immediata l'indignazione da parte di tutta la comunità.

"È indispensabile alzare la guardia per difendere, tutti assieme, l'immenso valore delle nostre ricchezze naturalistiche. Sporgeremo immediatamente denuncia alle autorità competenti, garantiremo maggiori controlli, avvieremo immediatamente un progetto di recupero, anche in partenariato con altri Enti e Associazioni, per consentire che quel luogo ritorni a splendere, in uno con l'area attrezzata in Loc. Tufaro. Il bello appartiene a tutti. È dovere di tutti salvaguardarlo", scrivono dall'amministrazione.

"L'imbecillità puó non aver limiti. Spesso lo si dimostra nel modo peggiore. Noi garantiremo il massimo impegno, ma abbiamo bisogno dell'aiuto di tutti", le parole del sindaco Antonio Briscione.