Cava de' Tirreni, via ai lavori di sistemazione della rete stradale Un piano da 900mila euro con i fondi regionali per le Universiadi

Sono iniziati stamattina i lavori di pavimentazione di via Riccardo Romano , via Gino Palumbo, Via Degli Aceri e via Mazzini, finanziati con circa 900mila euro con i fondi regionali per le Universiadi.

"Siamo impegnati a risolvere le criticità della nostra rete stradale - ha commentato vicesindaco con delega ai lavori pubblici e manutenzione, Nunzio Senatore -. Naturalmente in relazione alle priorità, alle risorse economiche disponibili e derivanti dai finanziamenti ottenuti. Intanto, sistemiamo l’accesso nord della città. Senza dimenticare che non iniziati i lavori di messa

in sicurezza di via Cinque e sono in fase di ultimazione quelli di via Troisi", ricorda l'esponente della giunta metelliana.