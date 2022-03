Crisalide: il comune di Pellezzano promuove una giornata per contrastare l'HPV Screening dedicato alla prevenzione della patologia infettiva Papiloma Virus Umano

In occasione della Festa della Donna, il Comune di Pellezzano, in collaborazione con l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno, organizza una giornata dedicata alla prevenzione della patologia infettiva da HPV – Papiloma Virus Umano attraverso un innovativo metodo diagnostico: il “Full-pap Test”.

“Crisalide” (questo il nome attribuito alla giornata di prevenzione) è uno screening sperimentale prevede la comparazione e la valutazione del metodo di analisi più efficace tra l’HPVDNA, HPV mRNA ed esame citologico in fase liquida per ottenere una diagnosi precoce ancora più affidabile. Lo screening “Crisalide” consiste nell’esecuzione del Full-pap Test, ovvero un tampone crevico-vaginale per consentire la ricerca di HPV DNA, HPV mRNA ed esame esame citologico in fase liquida.

Lo screening è rivolto a tutte le donne di età compresa tra i 25 e i 65 anni, specie se sessualmente attive e prevede, nel corso del progetto, il reclutamento di 15mila donne campane.

“Da autorevoli studi clinici condotti nel corso degli anni – spiega il Sindaco di Pellezzano, dott. Francesco Morra – è emerso che circa l’80% delle donne contrae il papiloma virus nella sua vita. La maggior parte di esse non lo sa. Al fine di sensibilizzare l’opinione pubblica ed in particolare le donne su questa delicata tematica clinica, il nostro Ente ha indetto, in coincidenza con la celebrazione della Festa della Donna in calendario l’8 Marzo, questa giornata di prevenzione, monitoraggio ed approfondimento di questa problematica, che può assumere notevole rilevanza ed impatto sociale”.

“Quale migliore occasione – conclude il Primo Cittadino – nell’ambito della celebrazione della ricorrenza dell’8 Marzo, per dare ampio risalto a questa tematica ed alla ricerca scientifica finalizzata a debellare e/o circoscrivere questo morbo. L’eventuale contrasto a questa patologia consentirebbe una riduzione dei costi sanitari e sociali. Ringrazio, infine, a nome mio personale e dell’intera amministrazione comunale, l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno per aver attivato questa iniziativa alla quale, con grande piacere, abbiamo aderito”.

Le prenotazioni di tutte le donne interessate allo screening verranno raccolte il prossimo 5 Marzo presso l’unità mobile presente in piazza E. Braca dalle ore 10 alle ore 12.30 alla frazione Capezzano di Pellezzano.