Conferimento rifiuti: a Cava de' Tirreni in 2 mesi 50 verbali agli "zozzoni" L'assessore Baldi: "Siamo impegnati a contrastare questo malcostume con ogni mezzo"

Ben 50 verbali agli "zozzoni" sono elevati dagli Ispettori Ambientali, nei primi due mesi del 2022 a Cava de' Tirreni, alcuni recidivi.

Nella maggior parte si tratta di rifiuti indifferenziati, mischiati a molti avanzi di cibo, non solo un grave danno ambientale ma anche un grave danno economico per la collettività, che il Nucleo Ispettori Ambientali, in cooperazione con gli operatori della Metellia Servizi, coordinati dal Comando di Polizia Municipale, ha rilevato sul territorio comunale con l'individuazione dei responsabili.

"Siamo impegnati a contrastare questo malcostume con ogni mezzo - afferma l'Assessore alla Polizia Municipale, Germano Baldi - abbiamo messo in campo anche telecamere mobili in punti sensibili della città dove maggiormente vengono rilevati conferimenti illeciti".