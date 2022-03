Castel San Giorgio: sollecitato il completamento della via di esodo "Siano-A30" Mobilità e viabilità: il sindaco incontra il consigliere provinciale Rosario Danisi

Tavolo tecnico-istituzionale nel pomeriggio di ieri al Comune di Castel San Giorgio. Il sindaco Paola Lanzara ha incontrato il consigliere provinciale Rosario Danisi con il quale ha fatto il punto sulle criticità relative alla mobilità ma anche alla viabilità sul territorio comunale. All'incontro hanno partecipato anche il vice sindaco Giuseppe Alfano e l'assessore alle Politiche Sociali Antonia Alfano. Da parte del rappresentante di Palazzo Sant'Agostino la massima disponibilità e collaborazione a risolvere le varie criticità sottopostegli dalla sindaca Lanzara e dalla sua amministrazione. In particolare il consigliere provinciale Danisi, delegato ai Trasporti, è stato sollecitato per l'avvio dei lavori della nuova bretella che dovrà completare la via di esodo "Siano - autostrada A30".

L'opera, risalente al 2004,e già finanziata e appaltata dalla Provincia di Salerno per 3 milioni di euro, prevede la realizzazione, nel territorio di Castel San Giorgio, di una bretella che dal ponte della ferrovia, correndo parallelamente alla strada ferrata, andrà a collegarsi all'imbocco autostradale dell'A30, dirottando così tutto il traffico pesante in transito nella zona. I mezzi pesanti ma anche tutta la circolazione diretta all'autostrada, proveniente dai comuni limitrofi, baipasserà le frazioni basse di Castel San Giorgio, in particolare Fimiani e Lanzara, liberandole da traffico e inquinamento. Un'opera strategica, particolarmente attesa dall'amministrazione Lanzara,dal sindaco e dal vice sindaco Giuseppe Alfano, che da mesi sta seguendo l'evolversi della vicenda. Il destino dell'opera dipende da una variante che il consigliere Danisi si è impegnato a seguire personalmente. Rassicurazioni sono arrivate anche sul fronte della viabilità cittadina e del manto stradale delle arterie provinciali.

«La filiera istituzionale è una risorsa importante e preziosa-ha detto la sindaca Paola Lanzara al termine del proficuo incontro-con l'amministrazione provinciale di Salerno e con il presidente Michele Strianese,abbiamo da sempre instaurato una proficua collaborazione, avendo trovato appoggio e condivisione rispetto alla politica di rilancio del nostro paese che stiamo portando avanti ormai da quasi cinque anni, ringrazio il consigliere provinciale Rosario Danisi, neo eletto alla Provincia, per la visita istituzionale ma soprattutto per aver ascoltato le nostre istanze ed essersene fatto carico, sono sicura che Castel San Giorgio potrà contare su di un altro valido e concreto sostegno per il raggiungimento dei nostri obiettivi»-ha concluso Paola Lanzara.