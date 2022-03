Polo scolastico di Contursi Terme: procedono i lavori di costruzione L'edificio ospiterà due diversi indirizzi dell'istituto di istruzione secondaria superiore Corbino

La Provincia di Salerno sta proseguendo i lavori di costruzione del polo scolastico a Contursi Terme. L’importo dell’intervento, comprensivo della variante suppletiva e al netto del ribasso, è pari a € 4,40 milioni, oltre ad € 1,76 milioni per somme a disposizione, per un importo complessivo dell’intervento pari € 6,16 milioni.

“Sono state ultimate le strutture – dichiara il Presidente Michele Strianese - e sono in corso le lavorazioni per le tramezzature interne, di predisposizione infissi esterni e di realizzazione degli intonaci interni ed esterni. In parallelo si sta procedendo anche con la realizzazione delle canalizzazioni/condotte degli impianti elettrico, idrico e termico.



L'edificio ospiterà due diversi indirizzi dell'istituto di istruzione secondaria superiore 'E. Corbino', composti da 30 aule e 10 laboratori, oltre ai 6 uffici amministrativi di direzione, consentendo di risparmiare esborsi in fitti per la Provincia.

In particolare, è in corso di redazione una variante progettuale che doterà l'edificio anche dei necessari laboratori per gli indirizzi "Odontotecnico e "Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera", inizialmente non previsti. Il complesso scolastico include un auditorium.

Questa è un’opera importante - conclude Strianese – coordinata dal settore Edilizia Scolastica e Patrimonio, diretto da Angelo Michele Lizio, con il supporto del Consigliere provinciale delegato all’Edilizia scolastica Martino D’Onofrio. Per noi è prioritaria la fruizione in sicurezza degli ambienti scolastici con l’obiettivo di tutelare il fondamentale diritto allo studio per i nostri ragazzi. E non ultimo, ogni cantiere aperto ci consente di promuovere sviluppo e occupazione nei nostri territori.”