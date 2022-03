Cava de' Tirreni: censimento e tamponi per i profughi ucraini L'amministrazione ha attivato un centro di coordinamento presso la protezione civile

“Oggi, sabato 12 marzo, presso il Distretto Sanitario in via Guerritore, dalle ore 9 alle 12 saranno accolti i profughi ucraini arrivati a Cava de'Tirreni per essere censiti, effettuare il tampone Covid e per ricevere il codice S.T.P.(tessera sanitaria provvisoria)” a darne notizia è il sindado del comune metelliano Vincenzo Servalli che continua: “L' Amministrazione Servalli ha attivato un centro di coordinamento per la raccolta di indumenti nuovi e prodotti per l'igiene presso la Protezione Civile comunale alla frazione S. Lucia, per fornire informazioni e per raccogliere le disponibilità ad accogliere i profughi arrivati in città (in gran parte donne e bambini) attraverso la mail emergenzaucraina@comune.cavadetirreni.sa.it ed i numeri telefonici 800225156 – 089461438.