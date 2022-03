Cava, emergenza Ucraina: a disposizione la mensa del Convento Incontro tra il sindaco e padre Pietro Isacco

Questo pomeriggio, il Sindaco di Cava de' Tirreni Vincenzo Servalli ha ricevuto a Palazzo di Città il Padre Guardiano del Convento di San Francesco, padre Pietro Isacco.

Al centro del colloquio la possibile collaborazione sul delicato tema dell’accoglienza da prestare ai profughi ucraini che stanno arrivando in città.

Fra Pietro Isacco ha manifestato la piena disponibilità della Comunità francescana riservandosi di definire in un colloquio successivo, le modalità per la collaborazione e mettendo a disposizione, fin da subito, la mensa del Convento, per ogni eventuale necessità.