Maiori, gli studenti della città eleggono la "Sindaca dei Ragazzi" Il primo cittadino: "Un'iniziativa finalizzata ad avvicinare i giovani al mondo della politica"

Stamattina a Maiori nell'Aula Consiliare Comunale, è stata eletta la Sindaca dei Ragazzi. A ricevere la fascia tricolore è stata Maria Amatruda, della classe 2A della scuola secondaria di primo grado a capo della lista “A New World".

Candidata per la lista di minoranza "Pace, Libertà ed Uguaglianza", Anna Matilde Fiorenza della 2A.

La campagna elettorale è stata diffusa nella quinta elementare (scuola primaria) e nelle 3 classi della scuola secondaria di primo grado per la scelta dei consiglieri e hanno votato le liste gli alunni della quinta elementare (scuola primaria) e i ragazzi della scuola secondaria di primo grado.

"I "giovani politici" grazie a questa iniziativa possono discutere di nuove proposte con i più grandi e contribuire a migliorare il proprio paese. Dalle proposte della giovanissima Sindaca, diverse interessanti idee per migliorare la scuola. In bocca al lupo!", l'augurio dall'amministrazione.

"Apri gli occhi, puoi cambiare il mondo!" Questo è il motto di Maria Amatruda, capolista di "A New World" che con programma già ben definito per migliorare la struttura della scuola in termini di pulizia, sicurezza e creatività è stata eletta Sindaca dei Ragazzi. Emozionata per il traguardo raggiunto, ha ricevuto la fascia tricolore dal Vicesindaco Esposito.

Un'iniziativa questa, finalizzata ad avvicinare ragazzi e giovani al mondo della politica, rendendoli partecipi delle scelte istituzionali. Perché il futuro è il loro ed è giusto che siano protagonisti delle decisioni più importanti.

Congratulazioni a tutti e Ad Maiora Sindaca!", il commento del primo cittadino Antonio Capone.