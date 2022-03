Maiori, verso il rinnovo dell'accordo con Enpa per recuperare l'area di Lanario Oltre ad un’area di sgambamento per cani, si punta alla realizzazione di una colonia felina

A circa 4 anni dalla stipula della prima convenzione con l’Ente Nazionale protezione Animali sezione Costa d’Amalfi per la gestione del terreno agricolo situato in località Lanario, il Consiglio Comunale di Maiori è chiamato nella prossima seduta ad esprimersi sul potenziamento della stessa in vista di nuovi step progettuali per il rilancio dell’area.

Oltre ad un’area di sgambamento per cani, infatti, si punta alla realizzazione di una colonia felina registrata ove accogliere i randagi in difficoltà presenti sul territorio comunale, un’area dedicata all’accudimento e degenza di randagi bisognosi di cure mediche e una fattoria didattica, in cui verranno allestiti seminari, incontri per la promozione della protezione degli animali e dell’ambiente, indirizzati a varie fasce d’età, in particolare alle scolaresche.

"Un altro tassello per migliorare la convivenza uomo-animale nell’ambito del tessuto urbano e offrire a residenti e ospiti spazi dove poter concedere il giusto svago al proprio amico a quattro zampe", le parole del sindaco Antonio Capone.