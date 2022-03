Maiori, parcheggi e ascensore via Capitolo: se ne discute in Consiglio Comunale Tra i temi all'ordine del giorno anche l'affidamento della gestione dei posti d'ormeggio al porto

Porto, parcheggi e recupero delle aree del territorio: questi alcuni dei punti di cui si discuterà nel corso del prossimo consiglio comunale di Maiori. Il sindaco Antonio Capone anticipa le tematiche.

"Vista la dotazione insoddisfacente di parcheggi pubblici nel territorio comunale e la contestuale carenza di parcheggi privati ad uso pubblico, e, soprattutto, in considerazione delle esigenze connesse ai flussi turistici - scrive il primo cittadino - sottoporremo all’attenzione del Consiglio Comunale una presa d’atto della criticità in vista dell’avvio della stagione turistica.

Aldilà delle carenze strutturali, quest’anno c’è anche un quadro normativo che sta evolvendo in senso restrittivo per quanto attiene i parcheggi stagionali e ne sta mettendo a rischio la riapertura di molti di questi che sono presenti sul territorio costiero oltre che comunale". Per questo, il sindaco sottolinea l'esigenza di intervenuire "a maggior salvaguardia delle strutture ricettive e delle tante attività connesse al turismo che insistono sul nostro territorio dando mandato alla giunta per poter dare risposte concrete a tali esigenze".

Tra i punti all'ordine del giorno della prossima ssiesa, anche l'affidamento alla MiraMare Service srl della gestione dei posti d’ormeggio del Porto di Maiori, dopo un prima gara omnicomprensiva andata deserta e una successiva che ha visto l’affidamento della sola gestione del bar e del montaggio, collaudo, smontaggio, nonché gestione del Solarium.

"Per questo nuovo corso della durata di 2 anni, è stata riservata particolare attenzione al miglioramento globale dei servizi offerti ai diportisti e al contrasto dell’ormeggio abusivo, destinando più risorse per la rimozione di quelle imbarcazioni che ormeggiano senza averne titolo. Nelle prossime settimane saranno poi conclusi i lavori di ripristino del molo di sopraflutto e dell’impianto d’illuminazione pubblica in vista dell’imminente stagione estiva - ha spiegato ancora la fascia tricolore - Quella di riaffidaci alla gestione in house è una scelta nel segno della continuità che negli ultimi anni ha garantito all’Ente ricavi laddove in precedenza erano stati conseguiti risultati finanziari disastrosi. Tutto questo è il frutto del costante impegno profuso per dotare Maiori di un’infrastruttura che rappresenta un grande volano per lo sviluppo economico della nostra Città",

Tra i punti da affrontare anche l'acquisizione al patrimonio comunale del costone roccioso nell’area che vedrà la realizzazione dell’ascensore di collegamento fra il parcheggio di Via Capitolo e il Rione Campo.

"È intenzione di questa amministrazione riconoscere la pubblica utilità dell’opera e in tal senso stipulerà una convenzione con i privati promotori per far si che possano fruirne tutti coloro che vogliono raggiungere più facilmente via Vena e il vicino Sentiero dei Limoni. Il progetto, a capitale interamente privato, consentirà l’abbattimento delle barriere architettoniche e una maggiore valorizzazione di quello che è uno dei rioni storici più affascinanti della nostra Città", le parole della fascia tricolore.